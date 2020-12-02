"الفقر" يولد أكثر من 5000 منزل عشوائي في قلب ديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاربعاء، عن وجود اكثر من 5000 منزل عشوائي في قضاء بعقوبة مركز المحافظة ونواحيها الاربع، عازياً سبب ذلك إلى الفقر وأزمة السكن ومخلفات النزوح القسري.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "اجمالي عدد العشوائيات السكنية في قضاء بعقوبة تصل الى اكثر من 5 الاف منزل بينها الفي منزل في مدينة بعقوبة فقط والباقي منتشرة في النواحي الأربعة"، مؤكداً أن "المنازل العشوائية تزايدت في بعقوبة بنسبة 30 الى 40 بالمئة جراء توافد النازحين الى بعقوبة من مناطق اخرى خلال السنوات الماضية وغياب المحاسبة القانونية من قبل الدوائر المعنية".

وأقر الحيالي، "بصعوبة ازالة العشوائيات في ظل هذه الاعداد الكبيرة دون اعتماد برنامج وطني يعالج ملف العشوائيات بما يحفظ كرامة العوائل"، معتبراً أن "ازمة السكن وتاخر مشاريع الاسكان وتعطيلها سبب ازدياد العشوائيات بشكل كبير".

وانتقد قائممقام بعقوبة سحب الصلاحيات الخاصة بمعالجة التجاوزات من رؤوساء الوحدات الادارية"، مبيناً أن "معالجة التجاوزات والعشوائية مسؤولية الدوائر المالكة للعقارات والاراضي عبر دعوى قضائية إلا أن الاسباب الانسانية والتهديدات منعت الدوائر من اداء مهامها وتقاعسها في معالجة العشوائيات والتجاوزات".

و"العشوائيات" مصطلح يطلق على المنازل التي جرى بناؤها بشكل متجاوز على اراض حكومية لاسيما بعد عام 2003 ، وتسكنها اسر فقيرة الحال، بعضها مهجرة، والبعض الآخر لم يستطع إيجاد مأوى له في داخل المدن؛ لارتفاع اسعار الاراضي والعقارات والايجارات.

وبرزت العشوائيات السكنية بعد عام 2003 جراء السياسات الخاطئة للنظام السابق التي أسهمت في ارتفاع نسب الفقر.