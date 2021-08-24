"الفطر الأسود" يتفشى في الموصل.. والصحة تقف مكتوفة الأيدي

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، ومرافق لإحدى المرضى، في نينوى، مساء يوم الثلاثاء، عن تزايد الإصابات بمرض "الفطر الأسود" الذي يعد من نتاج فيروس كورونا وسط دعوات لوزارة الصحة العراقية لتوفير علاج للمرض.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، ان "الاصابات بالفطر الاسود بدأت تتزايد في محافظة نينوى، وتحديداً بدأ يجتاح الموصل بعد الارتفاع المخيف بأعداد الاصابات بفيروس كورونا".

وأشار الى ان "هنالك حالات فردية بالإصابة بالفطر الأسود سجلتها دائرة صحة نينوى في وقت سابق، لكن تم التعتيم على هذا الأمر اعلامياً"، مضيفاً "لكن اليوم يوجد في الموصل خمس إصابات بالفطر الأسود، أربع منها في الحجر الصحي بالمستشفى الجمهوري وحالتهم صعبة".

ونبه المصدر الى ان "وزارة الصحة لا تمتلك العلاج الخاص بالفطر الاسود لأنه علاج لا يستخدم الا نادراً وهو باهظ الثمن جداً، ودائرة صحة نينوى لا تمتلك اي حقنة من هذا العلاج لان الوزارة لم تستورده أصلاً".

وبشأن شراء علاج الفطر الأسود من السوق الحرة، أوضح المصدر أن "دائرة صحة نينوى لا تستطيع شراءه من السوق الحرة لان من شروط استيراد هذا العلاج ان يكون قد خضع للفحص في المختبرات الرسمية المعتمدة قبل استخدامه".

وشدد على ضرورة ان "تلتفت وزارة الصحة الى هذا الامر فقد بدأت الإصابات ترتفع بصورة كبيرة".

وفي اطار البحث اكثر في هذا الموضوع، نجح مراسل وكالة شفق نيوز، بالتواصل مع الحاج ابو عبد الرحمن، وهو زوج مريضة مصابة بالفطر الاسود.

وقال ابو عبد الرحمن إن زوجته اصيبت بفيروس كورونا في التاسع من شهر آب الجاري، "وبعدها تفاقم المرض لتصاب بالفطر الاسود في عينها، وأنا الآن حائر في أمري إذ أن العلاج غير متوفر سوى في الصيدليات وسعر الحقنة الواحدة 215 ألف دينار".

وأضاف "أبلغني الأطباء أنهم سيضطرون إلى قلع عين زوجتي خلال اليومين المقبلين ان لم أحصل على العلاج"، مؤكدا "تمكنت من شراء حقنة واحدة لكنني لا أملك القدرة المالية لشراء حقن أخرى لشفائها من هذا المرض، وما لم يتوفر العلاج سيتم اقتلاع عينها وربما يتعفن جسدها وأفقدها".

مدير صحة نينوى فلاح الطائي، كان قد أبلغ مراسل وكالة شفق نيوز، الاسبوع الماضي، بأن مستشفيات الموصل "تغص بالمصابين بكورونا وجميع ردهات العزل ممتلئة عن بكرة ابيها بسبب الموجة الشديدة التي ضربت المحافظة واجتاحتها منذ قرابة ثلاثة اسابيع".