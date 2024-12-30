الفصائل العراقية تستذكر سليماني والمهندس باسلحة متوسطة وعلم بشار الأسد (صور)

شفق نيوز/ أقامت فصائل المقاومة العراقية، مساء اليوم الاثنين، مخيم الشهداء الفني الثقافي الثاني في معرض بغداد الدولي، إحياءً لذكرى قادة النصر.

وتضمن المعرض، الذي وثقته كاميرا وكالة شفق نيوز، عرض أسلحة متوسطة وخفيفة، وشاركت فيه أغلب مديريات الحشد الشعبي.

وعرض المخيم الاحتفائي، عدداً من صور شهداء الحشد بالإضافة إلى معدات تم اغتنامها من تنظيم داعش الإرهابي، في أيام معارك التحرير.

وشارك في هذا المخيم، عدد من فصائل المقاومة منها، "بدر والنجباء وسرايا عاشوراء وانصار العقيدة ومديريات الحشد الشعبي مثل مديرية أمن الحشد والهندسة والآليات والهندسة وعدد آخر من الممثليات".

وبجانب أعلام محور المقاومة، تم رفع العلم السوري السابق، والذي يمثل علم نظام سوريا بشار الأسد، وهذا ما يبدو على عدم الاعتراف إلى الآن بالتحول في سوريا من قبل فصائل المقاومة.

وتم رفع صور لأمين حزب الله السابق حسن نصر الله، وكذلك قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقد تم إقامة المخيم الاستذكاري، مع اقتراب ذكرى اغتيال سليماني والمهندس على أرض مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.