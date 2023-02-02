"الفشل الكلوي" ينهي حياة نزيل مدان بالارهاب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بوفاة نزيل في سجن بالعاصمة بغداد نتيجة مضاعفات إصابته "بالفشل الكلوي".

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز، إن "نزيلاً في سجن التاجي، شمال بغداد، تعرض، اليوم، لوعكة صحية نتيجة إصابته بالفشل الكلوي، ونقل على اثرها الى مستشفى الكرخ"، موضحا أنه "فارق الحياة أثناء تلقيه العلاج".

وبين أن "النزيل محكوم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن " قوة أمنية نقلت جثة المتوفي إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيداً لتسليمها إلى ذويه".