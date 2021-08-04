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الفساد يعطل اكثر من 20 مشروعا استراتيجيا في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T12:24:15+0000
الفساد يعطل اكثر من 20 مشروعا استراتيجيا في ديالى

شفق نيوز/ اكدت محافظة ديالى، يوم الاربعاء، وجود أكثر من 20 مشروعا استراتيجيا واستثماريا متوقفة ومتلكئة بسبب الفساد.

وقال نائب المحافظ الفني، محمد قتيبة البياتي، لوكالة شفق نيوز ان "المشاريع المتوقفة والمتلكئة بسبب الفساد تمت إحالتها من قبل وزارات الصحة والتربية والبلديات والاعمار قبل نقل الصلاحيات للمحافظة ونسب انجازها متدنية جدا".

وبين أن "الكلفة الاجمالية للمشاريع المتوقفة تتجاوز 500 مليار دينار عراقي"، مشيرا الى ان "ميزانية ديالى لعام 2021 بلغت 200 مليار دينار لتمويل المشاريع المستمرة فيما ما زالت المشاريع الجديدة التي صادقت عليها المحافظة قيد المصادقة في وزارة التخطيط".

وتعاني ديالى منذ سنوات طويلة من تلكؤ المشاريع الكبيرة والاستراتيجية بسبب الأوضاع الامنية والأزمات المالية التي عصفت بالبلاد خلال الحرب مع التنظيمات الارهابية او بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء جائحة كورونا.

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