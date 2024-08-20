الفساد والعمولات تزيد من تلكؤ المشاريع في نينوى

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس نينوى السابق علي خضير، يوم الثلاثاء، عن وجود عشرات المشاريع في المحافظة متلكئة بسبب الفساد والعمولات.

وقال خضير، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 50 مشروعاً متعطلاً ومتلكئاً في نينوى بسبب العمولات والنسب التي كانت تفرض على المشاريع خلال الحكومة المحلية السابقة والتي تصل لنسبة 15 بالمئة"، لافتا إلى أن تلك النسب "كانت تفرض من جهات حزبية ومكاتب اقتصادية متنفذة في المحافظة".

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس عن وجود 148 مشروعا متلكئا في المحافظة.

وقال أهريس في حديث للوكالة، إن "المشاريع المتلكئة تتوزع على مختلف القطاعات كالطرق والماء والمجاري والقطاع الصحي وغيرها"، مؤكدا أن المجلس سيحل مشاكل تلك المشاريع والعمل على استئناف العمل فيها قبل نهاية العام الحالي.