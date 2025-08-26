الفرد العراقي يستهلك أكثر من 16 ألف كيلو واط بالساعة من الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

أفاد موقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، بأن حجم استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغ أكثر من 16 الف كيلو وات / ساعة في عام 2024.

وبحسب تقرير للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الفرد العراقي استهلك من الطاقة 16.002 الف كيلو وات / ساعة خلال عام 2024، مرتفعاً عن عام 1965 بنسبة 471% الذي بلغ معدل 2.850 الف كيلو واط / ساعة ومرتفعا عن 2023 الذي بلغ استهلاك الطاقة للفرد في العراق 15.333 الف كيلو واط / ساعة ومرتفعا ايضا عن عام 2022 الذي بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد منالطاقة 14.392 الف كيلو واط ساعة.

وأضافت أن هذه الكمية لا يشمل استخدام الطاقة الكهرباء فحسب، بل يشمل أيضاً مجالات الاستهلاك الأخرى بما في ذلك النقل والتدفئة والطبخ.

وبحسب الموقع، فإن "اكبر استهلاك للطاقة في الدول العربية كان من نصيب قطر حيث بلغ معدل استهلاك الفرد فيها من الكهرباء 214.524 الف كيلو واط ساعة تليها الامارات بمعدل 138.027 الف كيلو واط ساعة، ثم الكويت بمعدل 105 آلاف كيلو واط ساعة، ومن ثم السعودية 96.883 الف كيلو واط / ساعة.