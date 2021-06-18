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الفرات يهدد مدينة غربي العراق بأبنائها ومسؤول محلي يطالب بالتدخل

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-18T16:17:17+0000
الفرات يهدد مدينة غربي العراق بأبنائها ومسؤول محلي يطالب بالتدخل

شفق نيوز/ طالب قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، احمد جديان، اليوم الجمعة، بضرورة تدخل قيادة شرطة الأنبار، بتأمين مفارز من الشرطة النهرية على نهر الفرات، وذلك لكثرة حوادث الغرق في النهر، فيما كشف عن "قيام الإدارة المحلية في القضاء، بتدريب متطوعين على عمليات الغوص والبحث عن الغرقى".

وقال جديان لوكالة شفق نيوز؛ إن "قرابة 10 حالات غرق تسجل في نهر الفرات من مدخله إلى العراق في القائم، وذلك عند كل صيف من كل عام".

وعزا اسباب وقوع هذه الحوادث؛ إلى "افتقار النهر في القائم إلى وجود مفارز الشرطة النهرية".

وأضاف جديان، أن "افتقار القائم إلى المسابح المحصنة، وقلة ساعات تجهيز القضاء بالطاقة الكهربائية، من أكبر الأسباب التي تدفع بشباب المدينة إلى السباحة بنهر الفرات، مما زاد من هذه الحوادث".

وبين أنه "حفاظاً على سلامة الواصلين إلى النهر، وللحد من هذه الحوادث، تم تشكيل فريق تطوعي مكون من خمسة مواطنين من سكان القائم، وتدريبهم على عمليات الغوص والبحث عن الغرقى، وتأمين بزيتي سباحة لهم".

واختتم الجديان، حديثه مطالباً مديرية شرطة الأنبار، "بضرورة توفير مفارز الشرطة النهرية، لإنقاذ حياة المواطنين، أو تثبيت الفريق التطوعي الذي تم تشكيله بجهود ذاتية على الملاك الدائم لوزارة الداخلية، وتوفير المستلزمات التي تساعد على تقليل حوادث الغرق والحد منها".

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