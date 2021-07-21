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الفرات يلتهم أربعة أشخاص في الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-21T09:21:02+0000
الفرات يلتهم أربعة أشخاص في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق، إبراهيم العوسج، يوم الأربعاء، بوفاة أربعة أشخاص من القضاء نتيجة تعرضهم للغرق بنهر الفرات.

وقال العوسج لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة اشخاص من سكنة منطقة الصوفية التابعة لقضاء الرمادي، لقوا حتفهم إثر تعرضهم للغرق بنهر الفرات".

وبين أن "هذا الحادث وقع بإحدى مناطق أطراف الرمادي، والضحايا لم يكونوا متمكنين من السباحة بشكل جيد، وهذا ما تسبب بتعرضهم للغرق". 

وأضاف العوسج أن "نهر الفرات يمر بقضاء الرمادي بطول اكثر من 70 كيلو متر، وإمكانية سيطرة الشرطة النهرية على مسار النهر بشكل كامل، امرٌ شبه مستحيل". 

وأشار إلى أن "تركيز مفارز الشرطة النهرية يكون بالقرب من السدود والجسور، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء تجهيز الطاقة الكهربائية وكون النهر يمر في قرى ومناطق بأطراف المدن، يصعب السيطرة على كافة الواصلين إلى النهر".

واعتبر بأن "سوء تجهيز الطاقة الكهربائية هو السبب الرئيسي بكل حوادث الغرق في فصل الصيف"، حيث يلجأ الناس إلى السباحة هربا من الأجواء الحارة.

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