الفرات يبتلع شاباً في الأنبار والشرطة النهرية تبحث عن جثمانه

شفق نيوز- الأنبار

لقي شاب حتفه يوم الأحد، نتيجة غرقه في مياه نهر الفرات بمنطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، فيما باشرت الشرطة النهرية عمليات البحث بمشاركة الأهالي وعدد من المتطوعين للعثور عليه.

وأخبر شهود عيان، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الإنقاذ تواصل جهودها منذ ساعات في محاولة لانتشال جثمان الشاب وسط مشاركة واسعة من أبناء المنطقة".

وتسجل محافظات عراقية على ضفاف نهري دجلة والفرات، بشكل سنوي العديد من حوادث الغرق، خاصة في موسم الصيف، نتيجة السباحة في مناطق غير مخصصة أو تفتقر إلى إجراءات السلامة، حيث تتسبب تيارات النهر القوية وغياب الرقابة بوقوع ضحايا بين صفوف الشباب.