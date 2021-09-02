الفرات يبتلع ثلاث فتيات ويرفض أم وابنها في النجف

شفق نيوز / أنقذت الشرطة النهرية في النجف، يوم الخميس، حياة أم وابنها، فيما انتشلت جثث ثلاث فتيات من عائلة واحدة، قضوا غرقاً في شط الكوفة شمالي المحافظة.

وذكرت الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة النجف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة غواصيها أنقذت ام وابنها، كما انتشلت جثث ثلاث من بناتها قضين غرقا في نهر الفرات، بعد عملية غوص سريعة ووقت قياسي".

وأضافت أن "جثث الفتيات تم ارسالها إلى الطب العدلي بعد إجراء الكشف عليها من قبل الأجهزة المختصة، فيما تم إرسال الأم وابنها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وعن سبب الغرق، أوضحت الشرطة، أن "العائلة كانت تتنزه على ضفة النهر وبعد تناولهم وجبة طعام نزلوا جميعا الى النهر للسباحة فغرقت إحدى البنات لتسحب البقية بعد محاولة إنقاذها"، مؤكدة أن "دوريات الشرطة النهرية مستمرة في منع السباحة في نهر الكوفة تفاديا لوقوع مثل هكذا حوادث".