الـ"تازة" تجمع المواطنين على "البسطيات".. رمضان ينعش الأسواق الشعبية في بغداد (صور)

شفق نيوز / تنتعش في العاصمة بغداد، خصوصا في أيام الجمع الرمضانية الأسواق الشعبية، مع إقبال المواطنين على التسوق خصوصا الخضروات والفواكه.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، حركة الأسواق الشعبية في منطقتي الصدرية (وسط)، والاعظمية (شمالي) بغداد، وهما من أعرق مناطق بغداد واقدمها، إذ زينت الخضروات والفواكه "بسطات" الباعة الشعبيين، وهم ينادون على بضائعهم بأصواتهم أو عبر "مكبرات صوتية"، أو وضع أسعارها بقطع كارتونية أو خشبية.

وما يميز هذه الأسواق هو حركة وتجوال المواطنين الذين يأتون اليها من مناطق بغداد المختلفة للتسوق بهذه الخضروات الطازجة (تازة بلهجة العراقيين) قبل وقت الفطور، اذ لا يقتصر الحضور على سكان المنطقتين فقط.