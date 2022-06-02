الـنزاهـة الاتحاديَّة تـؤلـف فريـقاً للـتحـري والـتقـصي عن تسرُّب الأسئلة الوزارية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن تأليفها فريق عملٍ؛ للتحرِّي وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الموضوع، إلى صدور توجيهٍ فوريٍّ يوم الثلاثاء الماضي عن رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) بتأليف فريق عملٍ، والذي انتقل بدوره إلى وزارة التربية للتحرِّي والاستقصاء عن معلوماتٍ تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رصدها المركز الإعلاميُّ في الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانيَّة الوزاريَّة لمادَّة اللغة الإنكليزيَّة - الدراسة المُتوسطة للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، فضلاً عن التحقيق في تسريب الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضات.

وأوضحت أنَّ رئيس هيئة النزاهة وضع سقفاً زمنياً محدداً لاستكمال عمليَّات التحرِّي والتقصِّي، وإجراء التحقيق وتحديد الجهات المُقصِّرة، مؤكدةً أنَّ عمليات التحري والتقصي والتحقيق ما زالت مستمرة؛ تمهيداً لعرض النتائج على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها.

يذكر أنَّ الهيئة سبق أن شخَّصت عدم وضع وتفعيل كاميرات المُراقبة داخل غرف خزن أسئلة الامتحانات الوزاريَّة، على الرغم من توصيتها بذلك؛ لتفادي أيَّة خروقاتٍ قد تحصل فيها، مع وضع آليةٍ مناسبةٍ بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات، وضرورة حفظ الأسئلة في مكانٍ آمنٍ.

وكانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، عن تأجيل امتحانات الثالث المتوسط في عموم البلاد (باستثناء اقليم كوردستان) حتى اشعار آخر، مشيرة الى فتح لجنة تحقيقة "عاجلة" بعد تسرب الاسئلة.