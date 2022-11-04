الغنام يتوعد بنشر تقرير مفصل عن "الفساد والتزوير والاختلاس" بأموال مؤسسة شهداء الأنبار

شفق نيوز/ توعد رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام، يوم الجمعة، بنشر تقرير مفصل عن "الفساد والتزوير والاختلاس" بأموال مؤسسة شهداء الأنبار.

وقال الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سأنشر قريبا تقريرا مفصلا يوضح حجم الفساد والتزوير والهدر والاختلاس باموال مؤسسة شهداء الانبار بعد أن أهملت قرارات لجنة تدقيق ملفات هذه المؤسسة ولأسباب نجهلها هذا الملف المهم والخطر والذي أهدرت فيه مليارات الدنانير من أموال العراقيين من قبل الفاسدين".

وأضاف، "كلي ثقة ان قيادتنا الجديدة ستأخذ هذا الملف المهم بنظر الاعتبار لأهميته وخطورته".