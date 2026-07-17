الغريق العاشر هذا العام.. دجلة ينهي حياة شاب في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر الشرطة النهرية في صلاح الدين، يوم الجمعة، بغرق شاب في نهر دجلة وسط مدينة تكريت، في حادثة تعد العاشرة من نوعها في المحافظة منذ بداية العام الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب "ستار سهيل الدليمي" غرق أثناء السباحة في نهر دجلة بالقرب من جسر الجامعة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والإنقاذ النهري عمليات البحث عنه فور تلقيها بلاغاً بالحادث.

وأضاف أن فرق الغواصين تواصل عمليات التمشيط في موقع الحادث والمناطق القريبة منه، وسط صعوبات ناجمة عن قوة التيار وعمق المياه في بعض أجزاء النهر.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحادثة ترفع عدد حالات الغرق المسجلة في محافظة صلاح الدين منذ مطلع العام الحالي إلى 10 حالات، توزعت بين نهر دجلة والأنهار والجداول المائية الأخرى في المحافظة.

وتشهد صلاح الدين خلال أشهر الصيف ارتفاعاً في حوادث الغرق نتيجة توجه المواطنين، ولاسيما الشباب، إلى الأنهار والمسطحات المائية هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، في ظل غياب إجراءات السلامة في عدد من المواقع غير المخصصة للسباحة.