الغروب وأربعينية الحسين.. زوار الديوانية يصلون المحطة قبل الأخيرة (صور)

شفق نيوز- الديوانية

يواصل الزائرون من محافظة الديوانية مسيرهم نحو محافظة كربلاء، لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، حيث قطعوا أغلب المسافة وباتوا عند آخر محطة قبل وجهتهم النهائية.

عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز، رصدت الزائرين وهم يتجهون مشيا على الأقدام، إلى كربلاء، حيث الطقس الأهم في هذه الزيارة، وهو الوصول مشيا.

ويشق الزائرون من محافظة الديوانية، طريقهم لكربلاء، عبر مدينة الكوفة، حيث يزورون مرقد مسلم بن عقيل (ع) ثم مدينة النجف لزيارة مرقد الإمام علي (ع)، قبل الوصول إلى كربلاء.

وألقى مغيب الشمس بضلاله على الزائرين، مشكلا لوحة جمالية وروحية في آن واحد، في طريق يعج بالمواكب الحسينية، التي تقدم مختلف الخدمات للزائرين المتجهين سيرا على الأقدام لكربلاء.