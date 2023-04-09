الغراوي يؤشر 3 أسباب فاقمت آثار الجفاف والاحتباس الحراري في العراق

شفق نيوز/ حدد عضو مفوضية حقوق الانسان السابق فاضل الغراوي، يوم الأحد، 3 أسباب قال إنها فاقمت آثار الجفاف والاحتباس الحراري في العراق.

وأوضح الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع درجات الحرارة وتزايد أعداد العواصف الرملية وسوء إدارة المياه ادى الى مفاقمة آثار الجفاف والاحتباس الحراري في العراق".

واضاف ان "العراق يعد من بين خامس أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري وتغير المناخ"، مبيناً ان "العراق يعتمد على صناعة النفط في وقت يتزايد فيه النشاط العالمي حول تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري".

وتابع الغراوي ان "زيادة إنتاج النفط تثير المخاوف بشأن حرق الغاز في إطار عمليات استخراج النفط والتي أدت الى ظروف صحية متدهورة للسكان الذين يعيشون حول مواقع حرق الغاز إضافة الى زيادة الأمراض السرطانية وارتفاع معدلات التلوث".

ودعا الغراوي الحكومة الى "اطلاق استراتيجية مناخية قادرة على معالجة الاحتباس الحراري واهمية ادارة المياه وانشاء سور العراق الاخضر واعتبار ملف المناخ من الملفات السيادية".