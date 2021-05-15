سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الغراوي: تردي الطاقة الكهربائية انتهاك صارخ لحقوق المواطن

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-15T13:15:05+0000
الغراوي: تردي الطاقة الكهربائية انتهاك صارخ لحقوق المواطن

شفق نيوز/ وصف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، يوم السبت، نقص تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق الانسان.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "تردي خدمة الكهرباء والتجهيز القليل لها انعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية وخلف خسائر لهم تصل بمليارات الدنانير بسبب اعتمادهم على بدائل لتوفيرها".

وأشار الى ان "نقص التجهيز يعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطن الاساسية بالخدمات".

وطالب الغراوي الحكومة ووزارة الكهرباء بـ"إيقاف هذا الانتهاك المستمر للمواطن والسعي بجدية لتوفير الكهرباء بالتعاقد مع الشركات العالمية واعتبار هذا الموضوع اولوية قصوى لانعكاسه على حياة المواطنين وايقاف معاناتهم بسبب حرارة الصيف وعدم توفر الكهرباء بشكل مستمر".

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من تردي تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين على الرغم من تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لإصلاح هذا القطاع، إلا أن الوضع لم يتغير، ويصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن العراقية إلى نحو 16 ساعة يومياً، وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة تقارب الخمسين درجة مئوية.

related

العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بكورونا بـ33 حالة وفاة وأكثر من 1200 اصابة

Date: 2020-06-06 17:21:07
العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بكورونا بـ33 حالة وفاة وأكثر من 1200 اصابة

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

Date: 2020-02-28 18:44:42
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

كورونا العراق.. 2095 إصابة و1841 حالة شفاء بيوم واحد

Date: 2020-08-01 16:16:37
كورونا العراق.. 2095 إصابة و1841 حالة شفاء بيوم واحد

دعوة لادخال العراق "الانذار ج": مواطنوه يفتقدون للوعي الصحي

Date: 2020-02-21 17:55:53
دعوة لادخال العراق "الانذار ج": مواطنوه يفتقدون للوعي الصحي

السعودية: 13 حالة اصابة بكورونا قادمة من العراق وإيران

Date: 2020-03-11 07:18:43
السعودية: 13 حالة اصابة بكورونا قادمة من العراق وإيران

خامنئي لأصحاب المواكب في العراق: اشكركم لما تبذلونه من اقصى حدود الكرم

Date: 2019-09-18 10:33:18
خامنئي لأصحاب المواكب في العراق: اشكركم لما تبذلونه من اقصى حدود الكرم

مصرف عراقي يطلق سلفة الزواج ويحدد شروطها

Date: 2020-09-20 07:14:49
مصرف عراقي يطلق سلفة الزواج ويحدد شروطها

السفارة التركية في العراق تعلن تفعيل استمارة الدخول الالكترونية للمسافرين جواً لبلادها

Date: 2021-03-16 12:19:24
السفارة التركية في العراق تعلن تفعيل استمارة الدخول الالكترونية للمسافرين جواً لبلادها