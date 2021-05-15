الغراوي: تردي الطاقة الكهربائية انتهاك صارخ لحقوق المواطن

شفق نيوز/ وصف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، يوم السبت، نقص تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق الانسان.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "تردي خدمة الكهرباء والتجهيز القليل لها انعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية وخلف خسائر لهم تصل بمليارات الدنانير بسبب اعتمادهم على بدائل لتوفيرها".

وأشار الى ان "نقص التجهيز يعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطن الاساسية بالخدمات".

وطالب الغراوي الحكومة ووزارة الكهرباء بـ"إيقاف هذا الانتهاك المستمر للمواطن والسعي بجدية لتوفير الكهرباء بالتعاقد مع الشركات العالمية واعتبار هذا الموضوع اولوية قصوى لانعكاسه على حياة المواطنين وايقاف معاناتهم بسبب حرارة الصيف وعدم توفر الكهرباء بشكل مستمر".

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من تردي تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين على الرغم من تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لإصلاح هذا القطاع، إلا أن الوضع لم يتغير، ويصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن العراقية إلى نحو 16 ساعة يومياً، وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة تقارب الخمسين درجة مئوية.