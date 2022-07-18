سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الغدير" أهم أعياد "الشيعة".. عراقيون يقصدون النجف رغم الأجواء الحارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T19:48:01+0000
"الغدير" أهم أعياد "الشيعة".. عراقيون يقصدون النجف رغم الأجواء الحارة

شفق نيوز/ احتفل ملايين المسلمين في العراق والعالم، يوم الاثنين، بمناسبة عيد الغدير، وهي ذكرى تجديد الأتباع "البيعة والولاء" للإمام علي إبن أبي طالب، ابن عم النبي محمد.

ويشير مؤرخون وكتاب، إلى أن يوم (18 من ذي الحجة) سنة 10 للهجرة، خطب النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب، مولًى للمسلمين من بعده، أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" فاكتسب هذا اليوم اسم المكان.

وهذا العيد "أهم الأعياد" عند المسلمين الشيعة، ويحرصون على إحياء هذه المناسبة، ويقول وكيل المرجعية الدينية العليا في بغداد، محمد خليل السنجري، عن هذه المناسبة: "عندما عاد النبي محمد من (حجة الوداع) وهي الحجة الوحيدة التي حجها، إلى مكان يتشعب فيه البصريون والعراقيون وأهل المدينة، نزل الملك جبريل بالآية "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ".

وأضاف السنجري، هو عضو الأمانة العامة لعلماء العراق، لوكالة شفق نيوز؛ بعد ذلك "نادى النبي بالذين كانوا معه، وأبلغهم (من كنت مولاه فهذا علي مولاه)".

وتعتبر زيارة الإمام علي بن أبي طالب، في مناسبة عيد الغدير، من الأعمال التي يتقرب بها المسلمون الشيعة إلى الله، وتقام خلالها سلسلة من الطقوس بينها الدعاء.

وفي هذا الصدد، أبلغ المواطن علي من العاصمة بغداد، وكالة شفق نيوز، أنه جاء إلى النجف مع عائلته لزيارة مرقد الإمام علي، "رغم الأجواء الحارة ومشقة الطريق، لكن الأجواء مميزة، وتقديم الخدمات للزائرين كان جيداً". 

أما المواطنة سوسن من محافظة كربلاء، فقالت للوكالة: إنها "أتت إلى النجف لأداء الزيارة، فضلاً عن زيارة أقربائها الأموات الذين دفنوا في مقبرة وادي السلام (أكبر مقبرة في العالم)"، مؤكدة أن ذلك "ضمن طقوس يوم الغدير".

related

تعافي 10 مصابين بكورونا في محافظة عراقية

Date: 2020-04-02 14:06:18
تعافي 10 مصابين بكورونا في محافظة عراقية

أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-06 11:40:22
أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

مصدر أمني: إحباط عملية إحراق مستشفى الفرات في النجف (تحديث)

Date: 2021-07-15 12:04:17
مصدر أمني: إحباط عملية إحراق مستشفى الفرات في النجف (تحديث)

اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-02-22 15:35:44
اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

مصرع واصابة 27 ايرانياً بحادث مروري جنوبي العراق

Date: 2019-10-14 15:26:28
مصرع واصابة 27 ايرانياً بحادث مروري جنوبي العراق

تدشين خط نقل جوي جديد بين العراق وايران

Date: 2022-07-15 07:41:22
تدشين خط نقل جوي جديد بين العراق وايران

زيارة البابا.. جرعة أمل للمسلمين حتى في خارج العراق

Date: 2021-03-09 17:58:26
زيارة البابا.. جرعة أمل للمسلمين حتى في خارج العراق

دفن 75 متوفيا بكورونا في العراق

Date: 2020-07-07 13:09:09
دفن 75 متوفيا بكورونا في العراق