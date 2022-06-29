الغبار يغزو أجواء العراق يوم الجمعة.. وعواصف ترابية في المنطقة الوسطى

شفق نيوز / أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، يوم الأربعاء، حالة الطقس في مناطق العراق كافة، خلال اليومين المقبلين، متوقعة تصاعد الغبار في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الجمعة.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة عن يوم أمس، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة الشمالية، والاختلاف سيكون في المنطقة الجنوبية، حيث ستشهد تصاعداً للغبار".

وفيما يخص حالة الطقس ليوم الجمعة، أوضحت الهيئة، أن "الطقس سيكون صحواً، ويتحول بعد الظهر إلى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى ومغبر في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.