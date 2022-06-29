سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الغبار يغزو أجواء العراق يوم الجمعة.. وعواصف ترابية في المنطقة الوسطى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T07:24:17+0000
الغبار يغزو أجواء العراق يوم الجمعة.. وعواصف ترابية في المنطقة الوسطى

شفق نيوز / أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، يوم الأربعاء، حالة الطقس في مناطق العراق كافة، خلال اليومين المقبلين، متوقعة تصاعد الغبار في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الجمعة.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة عن يوم أمس، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة الشمالية، والاختلاف سيكون في المنطقة الجنوبية، حيث ستشهد تصاعداً للغبار".

وفيما يخص حالة الطقس ليوم الجمعة، أوضحت الهيئة، أن "الطقس سيكون صحواً، ويتحول بعد الظهر إلى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى ومغبر في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

related

خلال ساعات.. العراق يتأثر بطقس "خماسيني" وغبار

Date: 2022-05-04 07:47:51
خلال ساعات.. العراق يتأثر بطقس "خماسيني" وغبار

نداء إلى العراقيين.. احذروا أشعة الشمس خلال هذه الأيام

Date: 2022-06-04 06:51:45
نداء إلى العراقيين.. احذروا أشعة الشمس خلال هذه الأيام

"تجنبوا السفر براً".. موجة غبار كثيف تزحف نحو بغداد

Date: 2022-04-06 19:39:49
"تجنبوا السفر براً".. موجة غبار كثيف تزحف نحو بغداد

تعرف على توقيت وصول "الضيف الثقيل" إلى مدينتك

Date: 2022-06-20 15:38:28
تعرف على توقيت وصول "الضيف الثقيل" إلى مدينتك

رمال طائرة في بغداد (صور)

Date: 2022-04-20 06:08:58
رمال طائرة في بغداد (صور)

طقس العراق.. تصاعد موجات الغبار في بعض المناطق وزخات مطر بمناطق اخرى

Date: 2022-03-06 13:22:13
طقس العراق.. تصاعد موجات الغبار في بعض المناطق وزخات مطر بمناطق اخرى

مستشفيات بغداد ومحافظتين تستقبل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية

Date: 2022-03-23 21:00:04
مستشفيات بغداد ومحافظتين تستقبل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية

"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

Date: 2022-05-02 05:39:18
"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق