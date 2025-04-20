الغبار يعود إلى الأجواء العراقية مجدداً (فيديو)

شفق نيوز/ عادت الرياح الغبارية مجدداً إلى الأجواء العراقية، مساء اليوم الأحد، حيث ضربت عاصفة شديدة قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وأفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن العاصفة تسببت بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير وتعطيل حركة السير في بعض المناطق.

وذكر الشهود أن العاصفة بدأت منذ ساعة، واشتدت تدريجياً، ما دفع العديد من المواطنين إلى التزام منازلهم، فيما شهدت الطرق العامة حركة محدودة بسبب انعدام الرؤية.

وتحذر الجهات الصحية من التعرض المباشر للغبار، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، فيما دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التنقل إلاللضرورةالقصوى.

ويوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل الجاري اجتاحت عاصفة غبارية معظم الأجواء العراقية وتسببت بانخفاض الرؤية ودفعت بمن يعانون من مشاكل تنفسية إلى المستشفيات التي استقبلت أكثر من 2750 حالة، تركزت شدتها في جنوبي البلاد.