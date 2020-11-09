الغانمي يشدد على "حفظ كرامة" الموقوفين في مراكز وزارة الداخلية

شفق نيوز/

شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الاثنين، على متابعة مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للوزارة، وضمان حفظ "كرامة الموقوفين".

وذكر بيان المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير عثمان الغانمي التقى مديرة مديرية حقوق الإنسان في الداخلية.

واكد الغانمي بحسب البيان؛ على "تكثيف عمل لجان متابعة مراكز التوقيف والاحتجاز في جميع المحافظات ومعرفة مطالبات واحتياجات الموقوفين والمحتجزين بما يضمن حفط كرامتهم".

وشدد وزير الداخلية؛ على اهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

ووجه بمتابعة حوادث العنف الاسري بشكل جاد والحد منها، داعيا الى ان تكون مديرية حقوق الإنسان ذات دور بارز في المرحلة المقبلة، وفقا للبيان.