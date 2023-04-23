العيد يجدد ذكرى خليجي 25.. توجه سياحي كبير نحو البصرة

شفق نيوز/ تشهد محافظة البصرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السائحين من المحافظات العراقية ومواطني البلدان الخليجية خلال فترة عيد الفطر، يأتي ذلك بعد احتضانها بطولة خليجي 25 والتي سلّطت الضوء على مناطقها السياحية واستقرار الوضع الأمني فيها.

وقال رئيس رابطة الفنادق والمطاعم السياحية في البصرة، مظفر محمد سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجهاً من قبل السائحين من جميع محافظات البلاد على زيارة محافظة البصرة لقضاء عطلة العيد فيها، والاستمتاع بأجوائها الجميلة ومناطقها السياحية".

ولم تقتصر السياحة على الوفود المحلية، إذ أكد سعيد، أن "هناك تواجداً عربياً أيضاً في محافظة البصرة، وهذا يأتي نتيجة إقامة خليجي 25 التي حرّكت عجلة السياحة بشكل كبير فيها، وعلى الرغم من أن الأعداد الحالية ليست بمستوى الطموح بسبب إلغاء الفيزا المجانية التي كانت أيام البطولة، إلا أن أعداد الخليجيين في هذا العيد أعلى مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار إلى أن "أكثر المناطق السياحية التي تتجه إليها الوفود الداخلية والخارجية هي شط العرب وكورنيش البصرة وأبو الخصيب والأهوار وخاصة هور الجبايش، فضلاً عن المولات، وهذه الحركة السياحية انعكست إيجاباً على الفنادق والمطاعم وعلى الواقع الاقتصادي للمحافظة بشكل عام".

وعن الوضع الأمني في البصرة بين سعيد، أن "المحافظة لم تسجل أي خرق أمني خلال الفترة الماضية، وحركة السائحين والوفود تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل دون حدوث أي مشاكل أمنية".