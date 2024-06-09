العيد العراقي الساخن.. الحرارة تلامس نصف درجة الغليان

شفق نيوز/ توقع راصد جوي اليوم الأحد، استمرار تعرض العراق لارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملفت.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ "محافظات البلاد ستبقى تحت تأثير الأجواء الحارة حتى الثلاثاء المقبل".

وأضاف الزيدي؛ أن "غداً الإثنين ستكون ايضا الأجواء حارة ومتوقع تسجيل 49 مئوية خاصة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب بسبب تعمق المنخفض السطحي الحار يصاحبه رياح نشطه أحياناً ببعض الأماكن غداً، وقد تكون الأجواء مرهقة".

ودعا الزيادي؛ "الجهات الحكومية لتقليص الدوام جنوبي البلاد والفرات الأوسط".

وتوقع أن "تضعف موجة الحر ظهر الثلاثاء في الأقسام الغربية والوسطى بسبب تقدم كتلة هوائية ظهر الثلاثاء وتزداد تراجع وانخفاض معدلات الحرارة الأربعاء في المدن كافة وتعود أجواء طبيعية".

وأشار الزيادي إلى ان "الأجواء في العيد حارة وقد تتزامن مع إرتفاع تصاعدي وتميل إلى سخونة وتلامس معدلاتها نصف الغليان".