العيداني ينهي تكليف رئيس هيئة استثمار البصرة (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الأربعاء، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة وذلك لانتهاء المدة القانونية له.

وجاء في وثيقة لمكتب المحافظ حصلت عليها، وكالة شفق نيوز، أنه "بالنظر لانتهاء المدة القانونية لتكليف رئيس هيئة الاستثمار وكالة، علاء عبد الحسين، ولم يتم التمديد له، تنسب إنهاء تكليفه من مهام عمله، وفتح باب الترشيح للمنصب".

أشارت الوثيقة، إلى، "فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس هيئة استثمار البصرة في ديوان المحافظة"، مبينة أن "فترة التقديم تكون لمدة 15 يوماً اعتباراً من الأحد المقبل 9 آذار/ مارس الجاري".