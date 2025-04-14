العيداني يعطل الدوام الرسمي غداً في ديوان محافظة البصرة والدوائر المرتبطة به

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، مساء اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر التابعة له، ليوم غد الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال العيداني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تعطيل الدوام الرسمي جاء بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي ضربت المحافظة".

وأضاف "العطلة تشمل ديوان محافظة البصرة والدوائر المرتبطة به".

ومساء اليوم أعلنت جامعة البصرة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب العاصفة الغبارية التي اجتاحت المحافظة وعدداً من المحافظات العراقية.

وذكر إعلام الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "حرصاً على سلامة منتسبيها وطلبتها، تعلن جامعة البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى محافظة البصرة".

وشهدت المحافظات الوسطى والجنوبية العراقية عاصفة غبارية تسببت بالآلاف من حالات الاختناق وحوادث سير وانقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق.