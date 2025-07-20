العيداني يرفض قرار استبدال قائممقام القرنة إلى ما بعد الانتخابات (وثيقة)

شفق نيوز- البصرة

ردّ محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأحد، على قرار مجلس المحافظة القاضي بتغيير قائممقام قضاء القرنة، وقرر تأجيل تنفيذه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.

جاء ذلك بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وتحمل هامش المحافظ المدوّن على القرار، مؤكدا انه "نظراً لقرب موعد الانتخابات، وحرصاً على عدم استغلال عمليات الاستبدال في الوحدات الإدارية لأغراض انتخابية، تقرر تأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية".

وكان مجلس محافظة البصرة قد صوّت خلال جلسته الأخيرة على استبدال القائممقام الحالي حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية أخرى بالمنصب، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط المحلية.