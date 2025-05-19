العيداني يرفض توجيه السوداني: لا تراجع عن إزالة التجاوزات

شفق نيوز/ ردّ محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاثنين، على توجيه صادر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إزالة التجاوزات، مؤكدًا أن العراق دولة اتحادية، وأن توجيهات حكومة المركز غير ملزمة للمحافظات.

وأوضح العيداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة ولا يُعد موظفًا تابعًا للحكومة المركزية، مشيرًا إلى أن التوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأكد، أن الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة جاءت استنادًا إلى قرارات قضائية باتة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة، مشددًا على عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإيقاف حملات هدم التجاوزات في بغداد والمحافظات "مراعاة لأوضاع ساكنيها"، بحسب وثيقة صادرة من نائب مدير مكتبه علي رزوقي اللامي.