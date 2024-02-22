العيداني يتوعد بمحاسبة الشركات "المقصرة" باداء عملها في البصرة

شفق نيوز/ توعد رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة الغنية بالنفط، يوم الخميس، بمحاسبة الشركات "المقصرة" في أداء الأعمال المنوطة بها بالمحافظة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، عقب اجتماع مع المهندسين المقيمين حيث أكد المحافظ على ضرورة الإلتزام والمتابعة لأعمال المشاريع السابقة والمقبلة في البصرة.

وقال العيداني في تصريحه "أعطينا فرصة 60 يوما للمهندسين، وبعدها سيتم تقييم عملهم والوقوف على أبرز المعوقات التي تقف أمام عملهم"، مردفا بالقول إن الفريق الجديد في حكومة البصرة سيعمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بواقع البصرة الخدمي.

ولفت إلى ان بعض الشركات المقصرة ستحاسب من قبل حكومة البصرة المحلية، ومستقبلا ستتعرض دائرة المهندس المقيم المقصرة بعملها للمحاسبة وفق السياقات الإدارية.