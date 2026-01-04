العيداني: حادثة التحرش أخذت أكبر من حجمها وصوّرت شباب البصرة على أنهم "وحوش"

شفق نيوز - البصرة

اعتبر رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، أسعد العيداني، يوم الاحد، أن حادثة التحرش التي وقعت في كورنيش البصرة أخذت أكبر من حجمها، ومن خلالها تم تصوير شباب البصرة على أنهم "وحوش"، رغم أن مثل هذه الحوادث تحدث في العديد من الأماكن الأخرى بالعالم.

وأوضح العيداني، في تصريح صحفي اورده المكتب الاعلامي للمحافظ، أن محافظة البصرة تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، وبإمكان أي مواطن التجول في عموم مناطق المحافظة وأقضيتها ونواحيها، مشيرًا إلى أن نسبة الجريمة أقل مقارنة ببعض المحافظات.

وتطرق محافظ البصرة الى حادثة كورنيش البصرة، وذكر أن تضخيمها لا يعكس الواقع الأمني في المحافظة، مؤكدا أن قيادة الشرطة اعتقلت، ليلة الاحتفال، 17 شخصًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن ما حصل لا يعني وجود خلل في الملف الأمني.

وأضاف العيداني أن مثل هذه الحالات تحدث في جميع أنحاء العالم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على هذه الحالة بشكل مبالغ فيه، معتبرًا أن "من المعيب استهداف البصرة بهذه الطريقة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وكانت مجموعة من الشباب تحرّشت بفتيات أثناء تجمّع للاحتفال بليلة رأس السنة على كورنيش البصرة، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي.

وأعلنت السلطات الامنية والمحلية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، امس الجمعة، القاء القبض على العشرات من المتهمين في قضية التحرش.