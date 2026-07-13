العيداني: الصياد نجم "شهيد" وحقوقه محفوظة ولن نسمح باستغلال قضيته

شفق نيوز- البصرة

وصل محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الاثنين، إلى قضاء الفاو، حيث التقى بعائلة الصياد نجم التميمي، الذي توفي إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل الكويت.

وقال العيداني، خلال زيارته لعائلة الصياد، إنه جرى تثبيت سبب الوفاة في شهادة الوفاة على أنه طلق ناري، بما يضمن الحفاظ على جميع الحقوق القانونية لعائلة الصياد.

وأشار محافظ البصرة، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السلطات لن تسمح لأي جهة باستغلال قضية نجم التميمي لتحقيق مآرب أو مكاسب شخصية"، داعياً إلى "التعامل مع القضية في إطارها القانوني والإنساني".

ولفت العيداني، إلى "أهمية اتخاذ إجراءات تكفل حماية الصيادين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية ستتابع الملف مع الجهات المختصة".

وأوضح أن الصياد نجم التميمي سيُعامل بصفة "شهيد"، وسيُمنح جميع الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء، بما في ذلك قطعة أرض سكنية وراتب، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد العيداني، ضرورة أن تتبنى قيادة القوة البحرية آلية تنسيق مشتركة مع الدول المجاورة، بما يضمن حماية الصيادين ويمنع تكرار الحوادث، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية في البصرة ستدعم هذا التوجه عبر توفير التقنيات الحديثة والمستلزمات اللازمة التي تمكّن القوة البحرية من أداء مهامها بكفاءة وأمان.

هذا وانطلقت في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، عصر يوم أمس الأحد، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

وجاءت هذه التظاهرة استجابة لدعوات عديدة في البصرة بالتظاهر احتجاجاً على مقتل الصياد البصري نجم عبد الله خالد، والمطالبة بحماية الصيادين العراقيين.

والخميس الماضي، وصل الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت إلى منفذ سفوان الحدودي، وهم كل من حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد، بالإضافة إلى جثة الصياد نجم عبد الله خالد، والصياد المصاب بمنطقة الرأس ثائر محمد سلمان، في حادثة أثارت غضباً شعبياً في البصرة وعموم العراق.

من جهتها، كشفت وزارة الخارجية العراقية، السبت الماضي، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار على زورق لصيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، مشيرة إلى أنها ناقشت القضية في اجتماع مع القيادة الكويتية التي عرضت تسجيلاً مرئياً لملابسات الحادثة، مؤكدة أن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر البشرية.

وتشهد علاقة العراق مع الكويت توترات بين الحين والآخر تصاعدت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى استهداف مواقع داخل الكويت بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب وزارة الدفاع الكويتية.