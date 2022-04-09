العواصف تشعل الحرائق في قلب صلاح الدين وتخلف خسائر مادية جسيمة

شفق نيوز/ تعرضت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين لموجة قوية من العواصف الترابية التي سبب اضرارا جسيمة وتعطيل للمصالح الحياتية.

وقال قائممقام تكريت عمر الشنداح لوكالة شفق نيوز؛ ان "العواصف تسببت بسقوط الكثير من أعمدة وأبراج الطاقة الكهربائية داخل وخارج المدينة والحاق اضرار بالسيارات والممتلكات العامة والخاصة".

واكد ان "العواصف تسببت بقطع أسلاك الكهربائية وحدوث حريق كبير التهم 6 محال تجارية للمواد الغذائية في تكريت".

وبين الشنداح؛ أن "أسباب الحريق تماس كهربائي سببته العواصف القوية جدا والتي لازالت آثارها في تكريت حتى الآن وسط استنفار وتحذيرات للسكان بتوخي الحذر من أي حوادث محتملة".

وأشار الشنداح الى ان العواصف والاتربة تسببت بتعطيل الكثير من المصالح الحياتية.

وتسببت العواصف الترابية في صلاح الدين منذ ليلة أمس الجمعة بسقوط نقطة تفتيش حديثة افتتحت قبل شهر في مدينة تكريت.

ونقل مراسل شفق نيوز وبحسب مصادر رسمية؛ أن نقطة تفتيش (سيطرة الاقواس) شمالي تكريت المؤدية الى قضاء بيجي دمرت وسقطت جراء الرياح العاصفة والترابية بعد شهر من افتتاحها بكلفة مليار ونصف المليار دينار.

وأضاف ان "السلطات المعنية ستفتح تحقيقا شاملا مع الجهات المنفذة لمسقف نقطة التفتيش".

ونقل المراسل أيضا ان العواصف الترابية تسببت بسقوط أعمدة كهربائية على سيارات الشرطة في تكريت وإلحاق أضرار بها.

وتشهد المحافظات الغربية والشمالية عواصف ترابية كثيفة تسببت بأضرار مادية وتعطيل للمصالح الحياتية وسط إجراءات تحذيرية للسكان من مخاطرها.