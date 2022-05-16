سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العواصف الترابية في العراق.. ارتفاع اعداد حالات الاختناق الى 4 آلاف

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T12:49:08+0000
العواصف الترابية في العراق.. ارتفاع اعداد حالات الاختناق الى 4 آلاف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، ارتفاع اعداد حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد فجر اليوم.

واشارت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عدد الحالات ارتفع الى 4 الاف حالة جميعها تلقت الرعاية الصحية اللازمة".

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل الفي حالة اختناق كحصيلة اولية جراء العاصفة الترابية.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

وتسببت العاصفة ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

related

احصائية أولية.. الصحة: تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق إثر العواصف الترابية في العراق

Date: 2022-05-05 11:24:20
احصائية أولية.. الصحة: تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق إثر العواصف الترابية في العراق

الزراعة العراقية: نحتاج لأكثر من 15 مليار شجرة للقضاء على آفة التصحر

Date: 2022-04-12 12:57:23
الزراعة العراقية: نحتاج لأكثر من 15 مليار شجرة للقضاء على آفة التصحر

تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

Date: 2021-07-09 06:09:08
تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

جنايات ميسان: السجن خمس عشرة سنة لمجرمين بخطف مواطن

Date: 2022-03-01 10:53:20
جنايات ميسان: السجن خمس عشرة سنة لمجرمين بخطف مواطن

قبيل احتجاجات مرتقبة.. حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن اخرى

Date: 2019-10-02 15:39:04
قبيل احتجاجات مرتقبة.. حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن اخرى

كورونا يخترق أسوار مدارس الموصل وتخوف من تفشٍ خطر

Date: 2020-12-02 18:05:21
كورونا يخترق أسوار مدارس الموصل وتخوف من تفشٍ خطر

انطفاء تام بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتين جنوبي العراق

Date: 2022-04-19 11:38:42
انطفاء تام بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتين جنوبي العراق

التربية العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

Date: 2022-01-04 13:54:33
التربية العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول