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العواصف الترابية تسيطر على أجواء العراق والسلطات تمنع الراصدين من التصريح

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T05:26:08+0000
العواصف الترابية تسيطر على أجواء العراق والسلطات تمنع الراصدين من التصريح

شفق نيوز/ منعت السلطات العراقية، اليوم السبت، راصدي أجواء الطقس من المتابعة وتحذير المواطنين، وفق ماكشفه أحدهم.

يأتي ذلك في وقت تسيطر العواصف الترابية على اجواء بغداد وعدد من المحافظات العراقية وخلفت عشرات المصابين بحالات اختناق.

وقال الراصد الجوي صادق عطيه، في منشور له عبر موقع فيسبوك، "منعنا نحن اهل الاختصاص من متابعة الحالات الجوية وتحديثها في الصفحات الشخصية وتحذير المواطنين اولا باول، بحجة (توحيد المصدر)، مضيفاً "في نفس الوقت يترك المجال واسعاً أمام أشخاص نعرفهم جيدا ليسو من أهل الإختصاص وكذلك صفحات اعلامية غير مهنية ليكتبوا مابدا لهم!.

وتابع: أن هذا سيودي لـ حال اسوأ بكثير وسيكون التخبط والتهويل اسوأ من قبل بكثير، خصوصا ونحن على اعتاب طقس قاس نعيش تبعاته من جفاف وتصحر وموجات غبار ستتكرر لمواسم عديدة ، فنفقد بسبب هذه السياسات ارواحا عزيزة علينا.

وأشار عطيه، إلى أن نشر تطورات الارصاد الجوية من قبل اهل الاختصاص هي خدمة عامة، لاتتعلق بنقد سياسة او اقتصاد او نقد مسؤول محدد، متسائلاً  لاندري مالغاية من المنع .!؟

ودأب الراصد الجوي صادق عطيه خلال الفترة الماضية على نشر تحديثات حالات الطقس في عموم العراق والمنطقة، وأخذت تلك التنبؤات صدى واسع لدى وسائل الاعلام لدقتها.

يأتي ذلك في وقت يشهد العراق ومنذ أسابيع موجة من العواصف الترابية غزت الأجواء بشكل غير معتاد لتصبح ضيفاً على العراقيين لعدة أيام في الأسبوع الواحد، وسط مخاوف من أن تكون يومية خلال الأشهر القادمة في ظل التغييرات المناخية.

وخلفت العواصف الترابية التي سيطرت على أجواء بغداد ومحافظات عدة عشرات المصابين، كما توقفت توقفت العديد من النشاطات ومؤسسات الدولة عن العمل، سيما مدن  الموصل وأربيل ودهوك والرمادي والفرات الاوسط.

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