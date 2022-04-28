سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العواصف الترابية تدفع القوات الامنية لحالة التأهب في الانبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-28T17:11:42+0000
العواصف الترابية تدفع القوات الامنية لحالة التأهب في الانبار

شفق نيوز/ افاد مسؤول امني في قيادة عمليات الأنبار غربي العراق، يوم الخميس، بدخول قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية والامنية الأخرى حالة تأهب، بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت مدن المحافظة، وذلك تحسباً من هجمات لداعش.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع وصول العاصفة الترابية الى الانبار، قامت قوات حرس الحدود وقيادة عمليات الانبار، فضلا على قطعات الحشد الشعبي والعشائري، باستنفار عناصرها ودخول حالة التأهب للتصدي لأي هجوم متوقع من قبل عناصر التنظيم الارهابي داعش".

وبين أنه "تم نشر عناصر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا، لمنع حالات التسلل، فضلا عن انتشار عناصر قوات الجيش والحشد في المناطق الصحراوية والطريق السريع وباقي الطرق الرئيسية، للتصدي لمحاولات التنظيم، الذي غالباً ما يستغل سوء الاحوال الجوية لشن هجماته الارهابية".

ولفت إلى أن "قيادة عمليات الانبار، وجهت قطعاتها بالانتشار وحماية المناطق النائية المحيطة بالمدن الرئيسية في المحافظة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بتلك المناطق، التي دائما ما تكون محط أنظار الارهاب لتنفيذ عملياته ايضاً".

related

الانبار تفرض حظرا شاملا للتجوال والفلوجة تغلق الاسواق ومنافذ المدينة

Date: 2020-04-04 11:06:07
الانبار تفرض حظرا شاملا للتجوال والفلوجة تغلق الاسواق ومنافذ المدينة

الأنبار.. عقبة رئيسية أمام عودة الحياة لطبيعتها وطي صفحة النازحين

Date: 2021-03-05 15:29:34
الأنبار.. عقبة رئيسية أمام عودة الحياة لطبيعتها وطي صفحة النازحين

لمنع "ضرغام ومجموعته".. الأنبار تشترط "كفيلاً" للدخول إليها وتمنع الناشطين

Date: 2021-09-02 19:00:31
لمنع "ضرغام ومجموعته".. الأنبار تشترط "كفيلاً" للدخول إليها وتمنع الناشطين

الانبار تؤشر هجرة للشباب باتجاه كوردستان هرباً من الفقر

Date: 2021-11-27 16:39:31
الانبار تؤشر هجرة للشباب باتجاه كوردستان هرباً من الفقر

الفلوجة تستبق موجة رابعة لوباء كورونا بإجراءات مشددة

Date: 2021-10-17 13:17:35
الفلوجة تستبق موجة رابعة لوباء كورونا بإجراءات مشددة

النزاهة تضبط تـزويراً وهـدراً لـ 5،4 مليارات دينار بمصرف حكومي في الأنبار

Date: 2022-01-18 06:06:32
النزاهة تضبط تـزويراً وهـدراً لـ 5،4 مليارات دينار بمصرف حكومي في الأنبار

سور بغداد.. حامي العاصمة و"كابوس" آلاف الأنباريين

Date: 2020-11-27 20:39:54
سور بغداد.. حامي العاصمة و"كابوس" آلاف الأنباريين

حر لاهب يوصد أبواب محافظات عراقية

Date: 2021-06-30 14:58:08
حر لاهب يوصد أبواب محافظات عراقية