العنف والتطرف يدفعان المسيحيين للفرار من محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشفت الإدارة المحلية ديالى يوم الجمعة فرار 95 في المئة من أعداد المسيحيين من المحافظة إلى بغداد وإقليم كوردستان وخارج العراق على مدار 14 عاماً بسبب العنف والتطرف.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز إن "الطائفة المسيحية مثل بقية الطوائف تعرضت الى هجمة شرسة من قبل قوى العنف والتطرف خلال الاعوام الماضية ما ادى الى نزوح نحو 95 في المئة منهم الى مناطق خارج ديالى".

وأشار إلى أن "المكون المسيحي جزء مهم في المنظومة الاجتماعية وسنعمل ما بوسعنا لاعادتهم من جديد الى مناطقهم".

ودعا الحيالي إلى "فتح كنسية للمسيحيين في المحافظة من أجل إقامة القداديس الخاصة بالمناسبات الدينية للمسيحيين"، منوها إلى أن "المسلمين والمسيحيين يمثلان حالة تناغم وانسجام وطني داعم للوحدة والاستقرار والامان".

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003.

وهاجر المسيحيون إلى أوروبا وأمريكا ودول أخرى هرباً من الاضطرابات الأمنية المتواصلة في العراق منذ سنوات طويلة، واستهدافهم على فترات متباينة من قبل جماعات إسلامية متطرفة.