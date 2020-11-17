"العنف الاسري" يجتاح ديالى.. النساء والرجال يتبادلون الدعاوى القضائية رغم التقاليد

شفق نيوز/ كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات العنف الاسري في المحافظة بنسبة اكثر من 40%، مشيراً إلى اقامة دعاوى قضائية متبادلة بين النساء والرجال بسبب العنف الاسري.

وقال مدير المكتب في ديالى صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز، إن "محاكم ديالى حسمت اكثر من 100 دعوى قضائية اقامتها نساء معنفات اسرياً الى جانب 17 دعوى أخرى لم تحسم وقسماً منها خارج المحافظة"، مشيراً إلى "ارتفاع اعداد الدعاوى القضائية في ديالى خلال العام الحالي لظروف ودواعي متعددة ومنها جائحة كورونا وتبعاتها السلبية".

وأكد المجمعي أن "5 دعاوى قضائية تخص العنف الاسري اقامها رجال ضد نساء"، موضحاً أن "مديرية الاسرة والطفل في قيادة شرطة ديالى تتسلم 30 الى 40 دعوة ضد العنف الاسري شهرياً".

واشار إلى أن "التقاليد الاجتماعية والمخاوف الاخرى منعت نساءً كثيرات من اقامة دعاوى قضائية ضد ازواجهن خوفاً من ردود الافعال الانتقامية او التشرد".

وتشهد ديالى ومحافظات اخرى متعددة تزايد معدلات العنف الاسري والمشاكل الاجتماعية بسبب التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي او دواعي اقتصادية ومعيشية او مشاكل اسرية اخرى.