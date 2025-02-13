العمل: لا توجد تخصيصات مالية لشمول وجبات جديدة بشبكة الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الخميس، عن مشكلة في تخصيصات الوزارة المالية، تمنعها من شمول وجبات جديدة بشبكات الرعاية الاجتماعية، وتخصيصات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لدينا مشكلة في التخصيصات المالية بما يتعلق بزيادة التخصيص المالي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وشمول وجبات جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع الأسدي: "ناقشنا في اجتماع سابق مع اللجنة المالية في مجلس النواب، زيادة التخصيصات المالية للوزارة العمل ونأمل زيادة التخصيصات في جداول الموازنة للعام 2025".

ولفت الأسدي، إلى أن "زيادة عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية متعلق بزيادة التخصيصات المالية في قانون الموازنة".

وكانت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، قد أكدت في وقت سابق، أن موازنة 2024 و2025 لا تتضمن أي تخصيصات مالية لشمول جميع المتقدمين على شبكة الرعاية الاجتماعية.

وقالت الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قرابة مليوني شخص قدموا على الرعاية الاجتماعية، ومن زارهم الباحث الاجتماعي قرابة مليون و200 ألف شخص أو أسرة".

وأوضحت أن "الموازنة العامة لسنة 2024، لا تحتوي على التخصيص المالي لشمول هذا العدد من المتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية، وموازنة عام 2025 أيضاً هي الأخرى لا تستطيع شمول هذا العدد في راتب الإعانة الاجتماعية".

ولفتت الموسوي إلى أن "التخصيصات المالية لشمول المتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية تصل إلى أكثر من تريليون دينار، وهذا المبلغ غير متوفر في قانون الموازنة".

وأكدت مستشار السوداني، "العمل على وضع تخصيص مالي وإجراء مناقلات مالية في قانون الموازنة للعام 2025 لشمول قرابة 300 ألف متقدم براتب الإعانة الاجتماعية، أما العدد المتبقي، فسيتم شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية في السنوات المقبلة".