العمل: رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر تشرين الاول ستصرف خلال أيام

شفق نيوز/ كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن صرف 250 مليار دينار شهريا كرواتب الأسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة العمل من خلال هيئة العمل والشؤون الاجتماعية تمنح إعانة اجتماعية إلى الأسر المستفيدة التي يبلغ عددها بحدود مليون و500 الف".

وأضاف إن "الرواتب تصرف حسب عدد أفراد الأسرة تتراوح بين 125 إلى 325 ألف دينار للأسرة المكونة من أربعة أفراد وتعينها امرأة، كما يتم صرف 275 الف الأسرة المكونة أيضا من أربعة أفراد التي يعينها رجل".

وتابع العقابي، إن "وزارة العمل تصرف شهريا أكثر من 250 مليار دينار كرواتب الأسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية"، مؤكدا إن "رواتب شهر تشرين الأول ستصرف خلال الأيام القليلة المقبلة".