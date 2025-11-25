العمل تُطلق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (399) مستفيداً في بغداد والمحافظات، لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي من العام 2025.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (399) ألف مستفيد، لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من (67) ملياراً و947 مليون دينار لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2025.

ودعت عبد الرحيم، المستفيدين والمستفيدات إلى "التوجه لمنافذ الصرف الالكتروني ‏المعتمدة لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات، وتبليغهم من قبل المصرف".