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العمل توضح حقيقة قطع رواتب ذوي الإعاقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-16T15:15:48+0000
العمل توضح حقيقة قطع رواتب ذوي الإعاقة

شفق نيوز/ نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء، قطع راتب الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت نشر الكتاب ذي العدد (1880) في 14 شباط 2022 فيما يخص ايقاف الاعانة عن الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تم تعيين لهم راتبا للمعين المتفرغ الذي يرافقهم حيث تنفي الهيئة نفيا قاطعا قطع راتب الاشخاص ذوي الاعاقة".

واضافت، "من خلال مقاطعة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية وهيئتنا تبين هناك مجموعة من المعينين المتفرغين يتقاضون راتبين وهذا مخالف للقانون".

وأوضحت الوزارة أن "راتب المعين المتفرع لا يتعارض مع الاعانة الممنوحة للمعاق من الحماية الاجتماعية علما أن المادة (17) الفقرة ثالثا من قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 نصت على منح الأشخاص ذوي الاعاقة (إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية)". وأشارت الى أن "الموضوع يخص فقط المعين المتفرغ اذا كان له ازدواجية الراتب بين راتب المعين والاعانة المصروفة من الحماية الاجتماعية ولاعلاقة له براتب الشخص المعاق اطلاقا".

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