العمل تعلن إعادة ارتباط الدوائر "الايوائية" بها: هناك 200 دار ببغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الإثنين، إعادة ارتباط الدوائر "الايوائية" بها بعد قرار سابق بفك ذلك الارتباط وارتباطها بالمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة شفق نيوز، "منذ سنين تم فك ارتباط الدوائر الايوائية ومعاهد المعاقين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بالمحافظات، لكن بسبب سوء الاستخدام وتقديم الخدمة تم العمل على إعادة ارتباط هذه الدوائر بالوزارة".

وأضاف، "نحن اليوم في المراحل الأخيرة لإعادة ارتباط الدوائر الايوائية بوزارة العمل، وتم حاليا إعادة دائرة الاحتياجات الخاصة في بغداد وارتباطها بالوزارة، والعمل جاري لإعادة الدوائر الايوائية في المحافظات وربطها بالوزارة".

واوضح العقابي أن "هنالك قرابة 200 دار ايوائي في بغداد والمحافظات"، مشيراً الى أن "هذه الدور تتكون من الحضانة والايتام والاحتياجات الخاصة".