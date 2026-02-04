العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط الجاري

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مساء الأربعاء، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر شباط/فبراير الجاري، مبيّنة أنها شملت قرابة مليونين و(64) ألف أسرة في بغداد والمحافظات (باستثناء إقليم كوردستان)، وبمبلغ إجمالي تجاوز (443) مليار دينار.

ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لها، مؤكداً "حرص الوزارة على إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، وفقاً للبيان ذاته، أن عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(495) ألف أسرة، وبمبلغ إجمالي يزيد على (358) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (569) ألف أسرة، وبمبلغ فاق (85) مليار دينار.