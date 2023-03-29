العمل تعلن صرف مكافأة مالية للعمال المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الأربعاء، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف دينار للمتقاعدين العمال خلال شهر رمضان ولغاية عيد الاضحى.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا لتوجيهات الوزير وافق مجلس ادارة صندوق ضمان التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على صرف مكافأة قدرها خمسون الف دينار للعمال المتقاعدين".

واوضحت ان "هذه المبادرة تأتي لغرض التخفيف عن كاهل العمال المتقاعدين".