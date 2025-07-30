العمل تعلن تحويل 5 آلاف مستفيد من الرعاية لحماية المواقع الأثرية

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، يوم الأربعاء، عن استحصال موافقة المجلس الوزاري للتنمية البشرية على مقترح يقضي بتحويل 5 آلاف مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية إلى حراس للمواقع الأثرية.

وقال الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في سياسة الوزارة من خلال دمج مستفيدي الحماية الاجتماعية في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أن "القرار يستهدف الشباب من الفئة العمرية (18–30) سنة ممن لا يقل تحصيلهم الدراسي عن شهادة الدراسة الابتدائية، وبشرط أن يكونوا من سكنة المناطق القريبة من المواقع الأثرية في عموم المحافظات، وذلك بناءً على طلب وزارة الثقافة والسياحة والآثار".

وتابع أن "هذا المقترح يأتي في إطار جهود الوزارة لتحويل مستفيدي الإعانة إلى عناصر فاعلة ومنتجة، واستثمار الطاقات الشبابية في حماية التراث الوطني، بما يسهم في تقليل آثار البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للفئات الفقيرة والمحرومة".

ودعا الأسدي "الوزارات والجهات ذات العلاقة إلى الإسراع في تنفيذ القرار وتحديد المواقع المشمولة بالمبادرة".