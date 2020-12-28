العمل تعلن اضافة نحو تريليوني دينار لدعم الفئات الهشة

شفق نيوز/ أعلنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم الاثنين، إضافة تخصيص نحو ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 إلى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.

وقال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021, فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب الرعاية الاجتماعية، وامكانية رفع سقف مبلغ الإعانات وفقا للسيولة المالية المتوفرة".

وبين الركابي، أن "إضافة التخصيص إلى موازنة وزارته، سيعطيها مرونة كبيرة في شمول أعداد جديدة بإعانات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة والمعين المتفرغ، فضلا عن النظر بإمكانية رفع سقف الاعانة في ضوء التخصيص المالي الذي سيتوفر والسيولة المالية التي يمكن أن توفرها وزارة المالية بعد إقرار".