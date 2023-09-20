العمل تطلق وجبة جديدة للمشمولين بالاعانة الاجتماعية وتعلن أعداد الأسر دون خط الفقر

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، إطلاق الوجبة الخامسة للمشمولين بالإعانات الاجتماعية والبالغ عددهم قرابة 66 ألف شخص في المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلن اليوم عن إطلاق الوجبة الخامسة الخاصة بأسماء المشمولين بالاعانة الاجتماعية والبالغ عددها 66 الفاً، و930 أسرة".

وأضاف أن "عدد الأسر المشمولة التي وردت من وزارة التخطيط، والتي هي دون خط الفقر بلغ 52 الفا و81 أسرة، وهؤلاء عليهم التوجه الأسبوع المقبل المباشرة باصدار بطاقة ماستر كارد"، مبينا أن "عدد الأسر فوق خط الفقر حسب إجابة وزارة التخطيط بلغت 13 الفاً، و 849 أسرة، ونعلن مباشرة فتح باب الاعتراض الأسر التي تُعلن اسماؤهم فوق خط الفقر للنظر بقضاياهم".

َكما أكد الوزير ان هيئة الحماية الاجتماعية اكلمت بحث مليون و950 الف أسرة التي قدمت على النافذة الإلكترونية والطلب الورقي، مع هذه الوجبة يصل عدد الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان هي 679 ألف أسرة".

ووفقا للأسدي، فإن الوزارة شملت 8208 معاقين وعاجزين، مشيرا إلى أن عدد المعاقين والعاجزين المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية بلغ 374 الفاً.

ونوه إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكملت الربط الشبكي مع وزارة التجارة لشمول الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية في السلات الغذائية، مبينا أنه منذ بداية السنة بدأت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تم صرف 41 مليون سلة غذائية المشمولين بالحماية الاجتماعية.

ومضى وزير العمل بالقول، إنه تم الربط الشبكي مع وزارة التربية لغرض المباشرة بصرف منحة التلاميذ التي تم الإعلان عنها، والتي أُقرت في قانون الموازنة، موضحا أن عدد التلاميذ والطلاب المشمولين بمنحة التعليم بلغ مليونين و400 الف طالب.

وتابع الأسدي بالقول، إن التلاميذ في مرحلة الإبتدائية يتقاضون 30 ألف دينار شهريا، بينما يتقاضى الطلاب لمرحلتي المتوسطة والإعداية 50 الف دينار شهريا، و100 الف دينار لطلاب البكالوريوس، و150 الفا لطلبة الدراسات العليا.