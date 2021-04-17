العمل تطلق قريباً استمارات التقديم لرواتب الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم السبت، أن الوزارة ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريبا جدا بعد استكمال المتطلبات الخاصة بإطلاق الشمول.

وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الحماية الاجتماعية بحضور رئيس الهيئة هدى سجاد والملاك المتقدم للهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة اكملت التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الالكترونية وهي في طور استكمال الاستعدادات الاخرى الخاصة بالبحث الاجتماعي والدعم اللوجستي لعملية الشمول".

واضاف أن "الوزارة ستفتح باب الشمول براتب الحماية على ضوء التخصيصات المرصودة لهيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2021، وكذلك احتساب مبلغ الارتفاع بسقف الاعانة الاجتماعية لكافة المستفيدين في ضوء تمويل وزارة المالية للهيئة حيث ستخاطب الوزارة غدا وزارة المالية بكتاب رسمي لتمويل صندوق الحماية بالمبالغ اللازمة مع الزيادة بسقف الاعانة ولكل اشهر السنة وفقا للتخصيص المصادق عليه واستجابة وزارة المالية لطلب الوزارة".

واوضح الركابي ان "الوزارة وضعت الية واضحة ودقيقة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية لتلافي الاخطاء السابقة التي حصلت اثناء التقديم للشمول في عام 2016"، مشيرا الى ان "الوزارة حسمت بحدود 43 الف اسرة ممن تقدمت للشمول في 2016 وتم شمولها براتب الحماية الاجتماعية".

كما تمت مناقشة الاستعدادات وامكانية توفير الدعم اللوجستي للباحثين الاجتماعيين لتسهيل مهمة بحث الاسر المتقدمة للشمول وادخال بياناتها الكترونيا ومقاطعتها قبل ارسالها الى وزارة التخطيط لفرز المستحقين منهم.