العمل تطلق فرص توظيف لـ37 ألف شاب وشابة ضمن وزارة الداخلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، عن فرص جديدة للمستفيدين الشباب عبر زجهم ضمن كوادر الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تقدمت بمبادرة جديدة تهدف إلى الاستفادة من القدرات الشبابية المسجلة والمستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية في ميادين أخرى، من بينها وزارة الداخلية.

وأوضح العقابي أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم نقل قيود نحو 37,200 مستفيد من أصحاب الأسر الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، بهدف الاستفادة منهم في وزارة الداخلية.

وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أرسلت ملف الأسماء إلى وزارة الداخلية، والتي ستتولى بدورها إرسال رسائل نصية إلى المشمولين، مبينا أن من بين المشمولين هناك 7,000 ألاف عنصر نسوي سيتم التعاقد معهن لمدة ثلاث سنوات.

وبيّن العقابي أن المشمولين بالتعاقد هم رب الأسرة فقط وليس أفرادها من هم في مرحلة الشباب، لافتا الى أن التعاقد سيتم وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية.

ونوه أن المشمولين لديهم الحق في الموافقة أو الرفض على هذا التعاقد، موضحا أن راتب شبكة الحماية الاجتماعية سيستمر ولن يتوقف إذا رفض المستفيد التعاقد مع وزارة الداخلية، ولكن إذا رفض جميع الفرص الأخرى، سيتم إيقاف راتب الإعانة الاجتماعية عنه.

وأشار العقابي إلى أن هناك ثلاثة فرص للمستفيدين حسب تعليمات وزارة العمل وتوجيهات الوزير، الفرصة الأولى هي التعاقد مع وزارة الداخلية، وفي حال الرفض، ستكون هناك فرصتين أخريين سيتم الإعلان عنهما في الوقت المناسب.