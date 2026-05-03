العمل تطلق إعانة شهر أيار لأكثر من مليوني أسرة بـ441 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر أيار 2026، لأكثر من مليوني أسرة مشمولة في جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان، وبمبلغ إجمالي تجاوز 441 مليار دينار.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و491 ألف أسرة، بإجمالي يزيد على 356 مليار دينار.

وأضاف أن عدد الأسر التي تعيلها نساء تجاوز 567 ألف أسرة، بمبلغ فاق 85 مليار دينار.

ودعا الموسوي الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.